First Financial Bancorp. Aktie
WKN: 919105 / ISIN: US3202091092
|
28.01.2026 22:31:58
First Financial Bancorp Bottom Line Drops In Q4
(RTTNews) - First Financial Bancorp (FFBC) announced a profit for fourth quarter that Dropped, from the same period last year
The company's earnings totaled $62.393 million, or $0.64 per share. This compares with $64.885 million, or $0.68 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 5.5% to $265.331 million from $251.571 million last year.
First Financial Bancorp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $62.393 Mln. vs. $64.885 Mln. last year. -EPS: $0.64 vs. $0.68 last year. -Revenue: $265.331 Mln vs. $251.571 Mln last year.
First Financial Bancorp.
|First Financial Bancorp.
|27,20
|-0,33%
