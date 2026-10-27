First Financial Bancorp Q3 Income Advances

(RTTNews) - First Financial Bancorp (FFBC) released a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line totaled $81.182 million, or $0.77 per share. This compares with $71.923 million, or $0.75 per share, last year.

Excluding items, First Financial Bancorp reported adjusted earnings of $87.8 million or $0.84 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 13.3% to $366.958 million from $323.779 million last year.

First Financial Bancorp earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $81.182 Mln. vs. $71.923 Mln. last year. -EPS: $0.77 vs. $0.75 last year. -Revenue: $366.958 Mln vs. $323.779 Mln last year.