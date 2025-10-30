Fiserv Aktie
WKN: 881793 / ISIN: US3377381088
|Historischer Kurssturz
|
30.10.2025 21:07:00
Fiserv-Aktie bricht ein: Enttäuschende Quartalszahlen und drastische Prognosesenkung
• Quartalsumsatz verfehlt Analystenschätzungen deutlich
• Unternehmen senkt Jahresprognose
Der Finanzdienstleister Fiserv erlebte am Mittwoch einen historischen Kurseinbruch. So stürzten die Aktien im NYSE-Handel um 44,04 Prozent ein und schlossen bei 70,60 US-Dollar. Dies markiert den schlechtesten Handelstag in der Unternehmensgeschichte. Die dramatischen Verluste summieren sich seit Jahresbeginn bereits auf erschreckende 65,6 Prozent. Am Donnerstag ging es letztlich um weitere 7,66 Prozent nach unten auf 65,19 US-Dollar.
Quartalszahlen verfehlen Erwartungen dramatisch
Auslöser des Ausverkaufs waren die am Mittwoch vorgelegten Quartalsergebnisse des Zahlungsdienstleisters, die weit unter den Markterwartungen lagen. Der Umsatz stieg zwar leicht auf 4,92 Milliarden US-Dollar, verfehlte damit jedoch die Analystenschätzungen um beachtliche 430 Millionen US-Dollar. Besonders alarmierend: Der bereinigte Gewinn pro Aktie erreichte nur 2,04 US-Dollar und lag damit deutlich unter der Konsensschätzung von 2,65 US-Dollar. Der operative Gewinn sank um rund 10 Prozent auf 1,436 Milliarden US-Dollar, was das Unternehmen vor allem auf gestiegene Kosten zurückführt.
Prognosesenkung löst Panikverkäufe aus
Die wahre Schockwelle für den Markt kam jedoch mit der drastischen Korrektur der Unternehmensprognose. Statt des bisher in Aussicht gestellten zweistelligen Umsatzwachstums erwartet Fiserv für 2025 nur noch ein Plus von mageren 3,5 bis 4,0 Prozent. Noch gravierender fällt die Revision beim bereinigten Gewinn pro Aktie aus: Hier senkte das Management die Prognose von 10,23 US-Dollar auf nur noch 8,50 bis 8,60 US-Dollar. Diese massive Prognosesenkung löste bei Anlegern eine regelrechte Panik aus und führte zu den beschriebenen Massenverkäufen.
Bewertung auf Zehnjahrestief - Analysten in Erklärungsnot
Der beispiellose Kursrutsch hat die Bewertung von Fiserv auf ein historisches Tief gedrückt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf Basis der Gewinnerwartungen für das kommende Jahr liegt nun bei nur noch 11,6 - dem niedrigsten Stand seit einem Jahrzehnt. Bemerkenswert ist die widersprüchliche Haltung vieler Analysten: Trotz des Kursdebakels halten einige weiterhin an ihren Kaufempfehlungen und hohen Kurszielen fest. Das durchschnittliche Analysten-Kursziel liegt laut TipRanks noch immer bei 142,08 US-Dollar, mit einer Spanne von 80 bis 185 US-Dollar - was angesichts des aktuellen Kursniveaus geradezu unrealistisch erscheint.
Strategisch versucht Fiserv durch Übernahmen wie StoneCastle Cash Management und Partnerschaften wie die kürzlich angekündigte Stablecoin-Kooperation mit der Bank of North Dakota gegenzusteuern. Doch diese Bemühungen werden derzeit vollständig von der Enttäuschung über das schwache Zahlenwerk überlagert.
Redaktion finanzen.at
