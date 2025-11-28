NASDAQ Composite Index-Papier Fiserv-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fiserv-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Fiserv-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Das Fiserv-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 220,59 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Fiserv-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4,533 Fiserv-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 275,62 USD, da sich der Wert eines Fiserv-Anteils am 26.11.2025 auf 60,80 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 72,44 Prozent abgenommen.

Fiserv wurde jüngst mit einem Börsenwert von 32,70 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at