Fiserv Aktie
WKN: 881793 / ISIN: US3377381088
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05.05.2026 13:11:02
Fiserv Inc. Reports Fall In Q1 Bottom Line
(RTTNews) - Fiserv Inc. (FISV) reported earnings for first quarter that Drops, from last year
The company's earnings totaled $571 million, or $1.07 per share. This compares with $851 million, or $1.51 per share, last year.
Excluding items, Fiserv Inc. reported adjusted earnings of $958 million or $1.79 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 2.0% to $5.027 billion from $5.130 billion last year.
Fiserv Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $571 Mln. vs. $851 Mln. last year. -EPS: $1.07 vs. $1.51 last year. -Revenue: $5.027 Bln vs. $5.130 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 8.00 To $ 8.30 Full year revenue guidance: 1 % To 3 %
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