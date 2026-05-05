Fiserv Aktie

Fiserv für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 881793 / ISIN: US3377381088

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.05.2026 16:51:46

Fiserv Stock Falls 8% On Weak Q1 Earnings

(RTTNews) - Fiserv, Inc. (FISV) shares dropped 8.22 percent to $57.65, down $5.17 on Tuesday, after the company reported weaker first-quarter earnings compared to the prior year.

The stock is currently trading at $57.65, versus a previous close of $62.81 on the Nasdaq. It opened at $57.82 and moved between $57.05 and $59.54 during the session, with trading volume reaching 5.48 million shares.

The decline follows a drop in net income to $571 million, or $1.07 per share, from $851 million, or $1.51 per share last year. Revenue also slipped 2.0 percent to $5.027 billion. The stock has traded in a 52-week range of $52.91 to $191.91.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Fiserv Inc.

mehr Nachrichten