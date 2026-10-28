Flex Aktie
WKN: 890331 / ISIN: SG9999000020
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28.10.2026 14:36:49
Flex Q2 2027 Earnings Call Transcript
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