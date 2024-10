Flughafen Wien-Aktie dennoch im Minus: Kräftiger Passagierzuwachs im September

Das Passagieraufkommen in der Gruppe ( Flughafen Wien , Malta Airport und Flughafen Kosice) stieg gegenüber September des Vorjahres um 6,8 Prozent auf 4,059 Millionen und am Standort Wien um 5,4 Prozent auf 3,078 Millionen. Das teilte der Flughafen am Dienstag mit.

Im Zeitraum Jänner bis September 2024 legte das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im Vergleich zum Vorjahr um 7,2 Prozent auf kumuliert 24,12 Millionen zu - und liegt damit um 0,7 Prozent über dem Vorkrisenniveau von 2019. Die Starts und Landungen in Wien erhöhten sich im September gegenüber September 2023 um 6,4 Prozent auf 22.050. Das Frachtaufkommen nahm um 26,4 Prozent auf 25.547 Tonnen zu.

Die Flughafen Wien-Aktie notierte an der Wiener Börse letztlich 3,33 Prozent tiefer bei 52,20 Euro.

APA