Freiburg an der Spitze - auch BVB feiert dritten Sieg

FREIBURG (dpa-AFX) - Der SC Freiburg hat am dritten Spieltag der Fußball-Bundesliga dank des besseren Torverhältnisses die Tabellenführung übernommen. Das Team von Trainer Julian Schuster besiegte Borussia Mönchengladbach mit 5:0 (2:0) und vergrößerte damit die Krise des noch punktlosen Traditionsclubs aus dem Rheinland. Für den Europa-League-Finalisten aus dem Breisgau war es der dritte Sieg im dritten Saisonspiel.

Ebenfalls neun Punkte nach drei Partien weist Vizemeister Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) auf. Das Team von Trainer Niko Kovac feierte beim Comeback des lange verletzten Nico Schlotterbeck einen 3:0 (1:0)-Erfolg gegen den Aufsteiger SC Paderborn. Augsburg kam gegen Bayer Leverkusen zu Hause nicht über ein 2:2 (0:1) hinaus. Eintracht Frankfurt gewann klar mit 3:1 (2:0) beim Rivalen 1. FSV Mainz 05. Die TSG Hoffenheim bezwang den VfB Stuttgart mit 2:1 (1:0).

Zum Abschluss des Spieltags muss der Rekordmeister FC Bayern München am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) beim starken Aufsteiger SV Elversberg antreten. Zuvor trifft RB Leipzig auf den Hamburger SV (15.30 Uhr/DAZN)./mam/DP/zb