Freitagshandel in Europa: So steht der Euro STOXX 50 am Freitagnachmittag

Am Freitag steht der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,10 Prozent im Plus bei 4 979,27 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,255 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Euro STOXX 50 0,015 Prozent stärker bei 4 974,97 Punkten, nach 4 974,22 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Freitag bei 4 967,09 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 986,57 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 1,52 Prozent. Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 08.02.2024, bei 4 710,78 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 08.12.2023, den Stand von 4 523,31 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.03.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 288,45 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 10,34 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 4 986,57 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 380,97 Punkten.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Ferrari (+ 1,87 Prozent auf 388,04 EUR), Allianz (+ 0,90 Prozent auf 258,60 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,76 Prozent auf 72,95 EUR), BMW (+ 0,71 Prozent auf 107,72 EUR) und Eni (+ 0,67 Prozent auf 14,73 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen DHL Group (ex Deutsche Post) (-2,29 Prozent auf 38,46 EUR), UniCredit (-1,82 Prozent auf 30,76 EUR), Deutsche Börse (-1,35 Prozent auf 189,80 EUR), Deutsche Telekom (-1,16 Prozent auf 21,82 EUR) und Bayer (-0,85 Prozent auf 26,18 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 4 908 319 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 415,356 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,88 zu Buche schlagen. Intesa Sanpaolo-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,41 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at