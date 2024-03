Freitagshandel in Frankfurt: SDAX zum Start im Aufwind

Am Freitag geht es im SDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,67 Prozent auf 13 865,27 Punkte aufwärts. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 112,930 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,437 Prozent fester bei 13 832,59 Punkten, nach 13 772,39 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 13 832,59 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 13 865,27 Einheiten.

SDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang ein Plus von 0,823 Prozent. Vor einem Monat, am 01.02.2024, wies der SDAX einen Wert von 13 754,10 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 01.12.2023, wurde der SDAX auf 13 189,87 Punkte taxiert. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 01.03.2023, einen Stand von 13 416,79 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 0,319 Prozent aufwärts. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 067,87 Punkten. Bei 13 230,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell SÜSS MicroTec SE (+ 2,47 Prozent auf 39,35 EUR), Nagarro SE (+ 2,00 Prozent auf 83,95 EUR), IONOS (+ 1,87 Prozent auf 21,75 EUR), NORMA Group SE (+ 1,79 Prozent auf 14,25 EUR) und ProSiebenSat1 Media SE (+ 1,58 Prozent auf 6,16 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil ADTRAN (-3,72 Prozent auf 5,69 USD), pbb (-0,78 Prozent auf 3,82 EUR), AUTO1 (-0,75 Prozent auf 3,44 EUR), SYNLAB (-0,64 Prozent auf 12,35 EUR) und Elmos Semiconductor (-0,41 Prozent auf 72,90 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die pbb-Aktie. 90 700 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die TRATON-Aktie hat im SDAX mit 12,300 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Fokus

Die Deutsche Beteiligungs-Aktie weist mit 4,73 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Mit 8,13 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der pbb-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at