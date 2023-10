Freitagshandel in Wien: ATX notiert am Freitagmittag im Plus

Am fünften Tag der Woche zeigen sich die Anleger in Wien zuversichtlich.

Um 12:09 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Plus von 0,24 Prozent auf 3 098,82 Punkte an der ATX-Kurstafel. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 104,904 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der ATX 0,013 Prozent tiefer bei 3 091,01 Punkten, nach 3 091,42 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 3 084,65 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 3 108,02 Einheiten.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang Verluste von 2,25 Prozent. Vor einem Monat, am 06.09.2023, stand der ATX noch bei 3 175,66 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 06.07.2023, einen Stand von 3 100,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.10.2022, verzeichnete der ATX einen Wert von 2 786,16 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2023 ein Minus von 1,93 Prozent zu Buche. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 560,30 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 016,51 Zählern.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit BAWAG (+ 1,63 Prozent auf 44,84 EUR), Erste Group Bank (+ 1,46 Prozent auf 32,66 EUR), Wienerberger (+ 1,20 Prozent auf 23,68 EUR), voestalpine (+ 1,12 Prozent auf 25,24 EUR) und Telekom Austria (+ 0,92 Prozent auf 6,57 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen DO (-1,34 Prozent auf 103,40 EUR), Verbund (-1,25 Prozent auf 75,05 EUR), OMV (-1,18 Prozent auf 42,88 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,95 Prozent auf 51,90 EUR) und AT S (AT&S) (-0,61 Prozent auf 25,86 EUR).

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UNIQA Insurance-Aktie. 122 340 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 25,830 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die ATX-Titel auf

In diesem Jahr präsentiert die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,86 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

