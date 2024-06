Freitagshandel in Wien: ATX schlussendlich im Plus

Letztendlich erhöhte sich der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,23 Prozent auf 3 609,60 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 116,846 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,027 Prozent auf 3 602,15 Punkte an der Kurstafel, nach 3 601,18 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 618,83 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 595,81 Punkten.

ATX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 0,514 Prozent. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 28.05.2024, den Stand von 3 710,04 Punkten. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 28.03.2024, bei 3 535,79 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.06.2023, wurde der ATX mit 3 097,95 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 5,79 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des ATX steht derzeit bei 3 777,78 Punkten. Bei 3 305,62 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell IMMOFINANZ (+ 9,51 Prozent auf 25,90 EUR), CA Immobilien (+ 5,88 Prozent auf 30,96 EUR), Vienna Insurance (+ 2,35 Prozent auf 30,50 EUR), EVN (+ 1,53 Prozent auf 29,80 EUR) und Telekom Austria (+ 1,30 Prozent auf 9,32 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen Lenzing (-5,35 Prozent auf 32,75 EUR), AT S (AT&S) (-1,73 Prozent auf 21,56 EUR), Verbund (-1,60 Prozent auf 73,65 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,58 Prozent auf 112,40 EUR) und DO (-1,31 Prozent auf 166,00 EUR).

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der IMMOFINANZ-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 3 118 716 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 26,473 Mrd. Euro.

ATX-Fundamentaldaten

In diesem Jahr weist die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,58 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

