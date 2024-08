Fresenius SE-Analyse: Fresenius SE-Aktie von Deutsche Bank AG mit Buy bewertet

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Falko Friedrichs attestierte den Bad Homburgern am Mittwochmorgen starke Quartalsergebnisse. Am Jahresende werde man wohl am oberen Ende der eigenen Ziele landen.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Fresenius SE-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Um 11:48 Uhr wies die Fresenius SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 32,65 EUR nach oben. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 28,64 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 390 118 Fresenius SE-Aktien umgesetzt. Für die Aktie ging es seit Jahresbeginn 2024 um 16,3 Prozent aufwärts. Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2024 terminiert.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2024 / 06:40 / GMT



