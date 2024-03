Freundlicher Handel: Anleger lassen SLI zum Handelsende steigen

Letztendlich bewegte sich der SLI im SIX-Handel 0,78 Prozent fester bei 1 880,66 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,024 Prozent auf 1 866,53 Punkte an der Kurstafel, nach 1 866,09 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 1 866,23 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 1 880,66 Punkten.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang ein Plus von 0,339 Prozent. Vor einem Monat, am 06.02.2024, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 805,76 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.12.2023, wies der SLI 1 734,80 Punkte auf. Der SLI wurde vor einem Jahr, am 06.03.2023, mit 1 782,87 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 6,64 Prozent nach oben. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 880,66 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Punkten erreicht.

SLI-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Logitech (+ 3,74 Prozent auf 78,24 CHF), VAT (+ 3,19 Prozent auf 442,80 CHF), Lindt (+ 2,03 Prozent auf 11 050,00 CHF), Straumann (+ 1,84 Prozent auf 146,60 CHF) und Sandoz (+ 1,81 Prozent auf 27,54 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Swatch (I) (-0,91 Prozent auf 207,50 CHF), Temenos (-0,57 Prozent auf 66,32 CHF), Lonza (-0,22 Prozent auf 454,20 CHF), Holcim (-0,05 Prozent auf 73,52 CHF) und Richemont (+ 0,00 Prozent auf 141,50 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Das Handelsvolumen der ams-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 8 953 437 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 250,762 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Mit 6,01 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at