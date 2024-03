Freundlicher Handel: Anleger lassen STOXX 50 mittags steigen

In Europa ist heute ein stabiler Handel zu beobachten.

Um 12:10 Uhr springt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,08 Prozent auf 4 287,13 Punkte an. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0,024 Prozent fester bei 4 284,74 Punkten, nach 4 283,70 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 296,94 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 4 280,97 Einheiten.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang einen Verlust von 0,395 Prozent. Am letzten Handelstag im Januar, dem 29.01.2024, wurde der STOXX 50 mit 4 213,24 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 lag am letzten Handelstag im November, dem 29.11.2023, bei 3 950,53 Punkten. Am letzten Handelstag im Februar, dem 28.02.2023, wurde der STOXX 50 mit 3 895,48 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 4,77 Prozent aufwärts. Bei 4 317,04 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Zählern erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Allianz (+ 1,53 Prozent auf 252,35 EUR), Siemens (+ 1,39 Prozent auf 182,36 EUR), National Grid (+ 1,36 Prozent auf 10,44 GBP), Rio Tinto (+ 1,35 Prozent auf 51,10 GBP) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,15 Prozent auf 429,70 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen Diageo (-2,23 Prozent auf 29,37 GBP), Reckitt Benckiser (-1,07 Prozent auf 50,08 GBP), Nestlé (-0,83 Prozent auf 91,29 CHF), Bayer (-0,75 Prozent auf 28,35 EUR) und AstraZeneca (-0,43 Prozent auf 101,36 GBP).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 4 168 947 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 498,750 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick

Unter den STOXX 50-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie mit 5,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,16 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at