NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Novo Nordisk nach einer Übernahmeankündigung in den USA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 500 dänischen Kronen belassen. Der geplante Kauf des Unternehmens Akero im Wert von 4,7 Milliarden Dollar bringe dem Diabetesspezialisten mit Efruxifermin ein Medikament gegen Leberfibrose mit bisher starken Wirksamkeitsdaten, schrieb Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 12:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 12:51 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
