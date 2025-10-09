Novo Nordisk Aktie

50,75EUR -0,58EUR -1,13%
Novo Nordisk für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
09.10.2025 15:56:05

Novo Nordisk Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Novo Nordisk nach einer Übernahmeankündigung in den USA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 500 dänischen Kronen belassen. Der geplante Kauf des Unternehmens Akero im Wert von 4,7 Milliarden Dollar bringe dem Diabetesspezialisten mit Efruxifermin ein Medikament gegen Leberfibrose mit bisher starken Wirksamkeitsdaten, schrieb Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 12:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 12:51 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Overweight
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
500,00 DKK
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
50,88 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
384,40 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Novo Nordiskmehr Nachrichten

Analysen zu Novo Nordiskmehr Analysen

15:56 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.10.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
06.10.25 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.10.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
01.10.25 Novo Nordisk Buy Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Novo Nordisk 50,75 -1,13% Novo Nordisk

Aktuelle Aktienanalysen

15:56 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
15:31 Ferrari Buy UBS AG
13:55 easyJet Market-Perform Bernstein Research
13:55 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
13:54 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
13:54 Ryanair Outperform Bernstein Research
13:54 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
13:53 freenet Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:42 Ferrari Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:05 Unilever Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:04 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
12:46 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:46 Daimler Truck Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12:45 TRATON Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12:45 Schneider Electric Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:44 ABB Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12:44 Siemens Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:43 HSBC Holdings Neutral UBS AG
12:42 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
12:39 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
12:07 freenet Buy Warburg Research
12:04 Südzucker Hold Warburg Research
12:00 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
12:00 Deutsche Börse Hold Warburg Research
11:23 ABB Sell Deutsche Bank AG
11:22 Michelin Buy Deutsche Bank AG
11:12 Alstom Neutral UBS AG
11:11 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
11:08 BMW Buy Deutsche Bank AG
11:07 Gerresheimer Underperform Bernstein Research
11:05 MTU Aero Engines Buy Deutsche Bank AG
10:52 Airbus Buy Deutsche Bank AG
10:49 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
10:12 Richemont Hold Deutsche Bank AG
10:03 Hermès Buy Deutsche Bank AG
10:01 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Deutsche Bank AG
09:58 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
09:28 National Grid Buy Jefferies & Company Inc.
09:28 Enel Buy Jefferies & Company Inc.
09:28 Iberdrola Buy Jefferies & Company Inc.
09:27 E.ON Hold Jefferies & Company Inc.
09:27 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
09:16 KION GROUP Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:10 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
09:03 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:58 VINCI Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:55 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:27 Aurubis Sell UBS AG
08:15 Nordex Underperform RBC Capital Markets
08:05 BMW Buy UBS AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen