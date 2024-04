Freundlicher Handel: Dow Jones am Nachmittag im Plus

Am Dienstag agieren die Anleger in New York vorsichtiger.

Am Dienstag notiert der Dow Jones um 20:01 Uhr via NYSE 0,18 Prozent höher bei 37 801,23 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 13,355 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,902 Prozent höher bei 38 075,38 Punkten, nach 37 735,11 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 37 713,70 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 37 992,22 Zählern.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, mit 38 714,77 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 16.01.2024, wurde der Dow Jones mit 37 361,12 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.04.2023, stand der Dow Jones bei 33 886,47 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 0,229 Prozent aufwärts. Der Dow Jones verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 39 889,05 Punkten. Bei 37 122,95 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit UnitedHealth (+ 5,39 Prozent auf 469,64 USD), Salesforce (+ 2,12 Prozent auf 278,68 USD), IBM (+ 1,63 Prozent auf 184,20 USD), Boeing (+ 0,98 Prozent auf 169,46 USD) und Travelers (+ 0,95 Prozent auf 223,16 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Johnson Johnson (-2,03 Prozent auf 144,60 USD), Apple (-1,96 Prozent auf 169,31 USD), Honeywell (-1,40 Prozent auf 191,33 USD), JPMorgan Chase (-1,22 Prozent auf 180,66 USD) und Verizon (-1,12 Prozent auf 39,66 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 12 241 738 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Microsoft mit 2,954 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Im Dow Jones präsentiert die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,65 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

