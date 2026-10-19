Freundlicher Handel: Dow Jones im Plus

Am Montag tendiert der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 0,02 Prozent fester bei 52 015,31 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 25,972 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,588 Prozent auf 52 308,28 Punkte an der Kurstafel, nach 52 002,41 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 51 863,80 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 52 134,58 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, den Wert von 51 682,64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, mit 52 146,42 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 46 190,61 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 7,51 Prozent aufwärts. Bei 54 744,33 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 45 057,28 Punkte.

Dow Jones-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Amazon (+ 4,94 Prozent auf 262,35 USD), IBM (+ 2,35 Prozent auf 237,59 USD), NVIDIA (+ 1,43 Prozent auf 217,19 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 1,06 Prozent auf 340,49 USD) und Microsoft (+ 0,93 Prozent auf 533,98 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Home Depot (-1,41 Prozent auf 275,55 EUR), 3M (-1,29 Prozent auf 162,63 USD), Amgen (-1,04 Prozent auf 427,98 USD), JPMorgan Chase (-1,04 Prozent auf 336,20 USD) und Merck (-1,02 Prozent auf 144,46 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 11 089 534 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,598 Bio. Euro.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Die Travelers-Aktie präsentiert mit 10,88 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 4,26 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at