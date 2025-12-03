Freundlicher Handel: FTSE 100 am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen

Der FTSE 100 wagt sich derzeit nicht aus der Reserve.

Um 15:41 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,07 Prozent stärker bei 9 708,44 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,780 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent leichter bei 9 701,79 Punkten in den Mittwochshandel, nach 9 701,80 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 9 711,34 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 9 677,67 Punkten lag.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn fiel der FTSE 100 bereits um 0,125 Prozent zurück. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 03.11.2025, den Stand von 9 701,37 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.09.2025, lag der FTSE 100 noch bei 9 177,99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.12.2024, stand der FTSE 100 bei 8 359,41 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 17,53 Prozent zu. Bei 9 930,09 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 7 544,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Glencore (+ 5,88 Prozent auf 3,82 GBP), Antofagasta (+ 5,09 Prozent auf 29,12 GBP), Diageo (+ 2,34 Prozent auf 17,65 GBP), RS Group (+ 1,97 Prozent auf 5,97 GBP) und Informa (+ 1,66 Prozent auf 9,53 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil J Sainsbury (-4,05 Prozent auf 3,13 GBP), Frasers Group (-3,66 Prozent auf 7,24 GBP), Intermediate Capital Group (-2,35 Prozent auf 19,98 GBP), Beazley (-2,04 Prozent auf 7,68 GBP) und Metlen Energy Metals (-1,96 Prozent auf 42,92 EUR).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 27 196 671 Aktien gehandelt. Mit 243,966 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 4,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,80 Prozent bei der Legal General-Aktie an.

