Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Ende des Freitagshandels in Grün

Am Freitag tendierte der FTSE 100 via LSE zum Handelsschluss 0,27 Prozent stärker bei 9 720,51 Punkten. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 2,787 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 9 693,95 Punkten in den Freitagshandel, nach 9 693,93 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 9 693,95 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 9 740,24 Zählern.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 1,90 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.10.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9 696,74 Punkten auf. Der FTSE 100 notierte noch vor drei Monaten, am 28.08.2025, bei 9 216,82 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.11.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 281,22 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 17,68 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 9 930,09 Punkten. Bei 7 544,83 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit easyJet (+ 2,97 Prozent auf 4,99 GBP), Antofagasta (+ 2,53 Prozent auf 27,58 GBP), Fresnillo (+ 1,93 Prozent auf 26,34 GBP), BAT (+ 1,87 Prozent auf 44,21 GBP) und Flutter Entertainment (+ 1,84 Prozent auf 157,45 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Whitbread (-11,45 Prozent auf 24,90 GBP), Burberry (-2,90 Prozent auf 11,40 GBP), J Sainsbury (-2,13 Prozent auf 3,22 GBP), Metlen Energy Metals (-1,87 Prozent auf 44,16 EUR) und B&M European Value Retail SA Reg (-1,20 Prozent auf 1,69 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 94 623 864 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von AstraZeneca mit 250,236 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Fokus

Die 3i-Aktie weist mit 4,72 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die Legal General-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,85 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

