Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 notiert zum Handelsende im Minus
Der FTSE 100 beendete den Mittwochshandel nahezu unverändert (minus 0,10 Prozent) bei 9 692,07 Punkten. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 2,780 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 9 701,79 Zählern und damit 0,000 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (9 701,80 Punkte).
Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 9 711,34 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 9 677,67 Punkten.
So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang einen Verlust von 0,293 Prozent. Der FTSE 100 stand noch vor einem Monat, am 03.11.2025, bei 9 701,37 Punkten. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 03.09.2025, bei 9 177,99 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.12.2024, stand der FTSE 100 noch bei 8 359,41 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 17,34 Prozent zu Buche. Bei 9 930,09 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 7 544,83 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100
Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Glencore (+ 6,31 Prozent auf 3,83 GBP), Antofagasta (+ 4,91 Prozent auf 29,07 GBP), RS Group (+ 2,74 Prozent auf 6,01 GBP), Weir Group (+ 2,15 Prozent auf 28,52 GBP) und Rolls-Royce (+ 1,63 Prozent auf 10,63 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen J Sainsbury (-4,17 Prozent auf 3,12 GBP), Frasers Group (-3,66 Prozent auf 7,24 GBP), NatWest Group (-2,84 Prozent auf 6,22 GBP), Standard Chartered (-2,35 Prozent auf 16,61 GBP) und Metlen Energy Metals (-2,28 Prozent auf 42,78 EUR).
Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 76 788 071 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 243,966 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Fokus
Die 3i-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Legal General lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,80 Prozent.
