WKN: 871784 / ISIN: GB0008706128

Kursentwicklung im Fokus 03.12.2025 17:59:20

Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 notiert zum Handelsende im Minus

Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 notiert zum Handelsende im Minus

Der FTSE 100 bewegte sich heute kaum.

Der FTSE 100 beendete den Mittwochshandel nahezu unverändert (minus 0,10 Prozent) bei 9 692,07 Punkten. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 2,780 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 9 701,79 Zählern und damit 0,000 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (9 701,80 Punkte).

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 9 711,34 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 9 677,67 Punkten.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang einen Verlust von 0,293 Prozent. Der FTSE 100 stand noch vor einem Monat, am 03.11.2025, bei 9 701,37 Punkten. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 03.09.2025, bei 9 177,99 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.12.2024, stand der FTSE 100 noch bei 8 359,41 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 17,34 Prozent zu Buche. Bei 9 930,09 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 7 544,83 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Glencore (+ 6,31 Prozent auf 3,83 GBP), Antofagasta (+ 4,91 Prozent auf 29,07 GBP), RS Group (+ 2,74 Prozent auf 6,01 GBP), Weir Group (+ 2,15 Prozent auf 28,52 GBP) und Rolls-Royce (+ 1,63 Prozent auf 10,63 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen J Sainsbury (-4,17 Prozent auf 3,12 GBP), Frasers Group (-3,66 Prozent auf 7,24 GBP), NatWest Group (-2,84 Prozent auf 6,22 GBP), Standard Chartered (-2,35 Prozent auf 16,61 GBP) und Metlen Energy Metals (-2,28 Prozent auf 42,78 EUR).

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 76 788 071 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 243,966 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Fokus

Die 3i-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Legal General lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,80 Prozent.

Redaktion finanzen.at

Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Zu allen Marktberichten
Alle FTSE 100-Werte im Überblick

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Lloyds Banking Groupmehr Nachrichten

Analysen zu Lloyds Banking Groupmehr Analysen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

3i plc 35,80 4,68% 3i plc
Antofagasta plc 33,44 2,17% Antofagasta plc
Associated British Foods plc 24,00 0,84% Associated British Foods plc
AstraZeneca PLC 154,85 -0,06% AstraZeneca PLC
Frasers Group PLC Registered Shs 7,89 -2,95% Frasers Group PLC Registered Shs
Glencore plc 4,37 0,07% Glencore plc
J. Sainsbury plc 3,52 0,00% J. Sainsbury plc
Legal & General plc 2,88 1,41% Legal & General plc
Lloyds Banking Group 1,12 0,45% Lloyds Banking Group
Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs 41,86 -0,81% Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs
NatWest Group PLC Registered Shs 7,12 0,11% NatWest Group PLC Registered Shs
Rolls-Royce Plc 12,60 2,61% Rolls-Royce Plc
RS Group PLC Registered Shs 6,98 5,84% RS Group PLC Registered Shs
Standard Chartered plc 18,70 -0,53% Standard Chartered plc
Weir Group PLC 32,98 2,81% Weir Group PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 9 710,87 0,19%

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf US-Zinssenkung: US-Börsen schließen uneinheitlich -- ATX letztlich fester -- DAX geht stärker aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester - Kräftiges Plus in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen. In Asien notierten die Börsen überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

