Starker Wochentag in London: Anleger lassen FTSE 100 am Freitagmittag steigen

Um 12:08 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,10 Prozent höher bei 9 704,07 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,787 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 9 693,95 Punkte an der Kurstafel, nach 9 693,93 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 9 716,48 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 9 693,95 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 1,72 Prozent. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 28.10.2025, bei 9 696,74 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 28.08.2025, den Wert von 9 216,82 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.11.2024, lag der FTSE 100 bei 8 281,22 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 17,48 Prozent zu. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 9 930,09 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 544,83 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Weir Group (+ 2,05 Prozent auf 28,04 GBP), easyJet (+ 1,18 Prozent auf 4,91 GBP), IMI (+ 1,14 Prozent auf 24,23 GBP), Pershing Square (+ 1,06 Prozent auf 49,18 GBP) und Rightmove (+ 0,92 Prozent auf 5,50 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Whitbread (-4,30 Prozent auf 26,91 GBP), Burberry (-2,39 Prozent auf 11,46 GBP), Metlen Energy Metals (-1,56 Prozent auf 44,30 EUR), 3i (-1,07 Prozent auf 31,62 GBP) und Beazley (-1,00 Prozent auf 7,95 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 20 769 434 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von AstraZeneca mit 250,236 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,72 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,85 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at