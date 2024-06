Freundlicher Handel: FTSE 100 mittags fester

Der FTSE 100 zeigt am Montag eine positive Tendenz.

Um 12:09 Uhr verbucht der FTSE 100 im LSE-Handel Gewinne in Höhe von 0,22 Prozent auf 8 293,54 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,561 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 8 275,38 Punkten in den Montagshandel, nach 8 275,38 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Montag sein Tagestief bei 8 275,38 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 371,72 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 03.05.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 213,49 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, bei 7 682,50 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, bei 7 607,28 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 7,41 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 8 474,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Zählern registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit JD Sports Fashion (+ 7,45 Prozent auf 1,37 GBP), StJamess Place (+ 3,88 Prozent auf 5,19 GBP), Pershing Square (+ 3,68 Prozent auf 42,28 GBP), easyJet (+ 3,13 Prozent auf 4,74 GBP) und Rolls-Royce (+ 2,78 Prozent auf 4,66 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil GSK (-8,89 Prozent auf 16,10 GBP), Severn Trent (-1,40 Prozent auf 23,53 GBP), United Utilities (-1,33 Prozent auf 10,03 GBP), Anglo American (-1,31 Prozent auf 24,81 GBP) und Smith Nephew (-0,73 Prozent auf 9,83 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 27 945 873 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die AstraZeneca-Aktie mit 221,592 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,92 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

