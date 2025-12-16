Zurückhaltung in London: FTSE 100 am Dienstagnachmittag leichter

Heute ziehen sich die Anleger in London zurück.

Am Dienstag bewegt sich der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE 0,85 Prozent schwächer bei 9 668,22 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 2,770 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 9 751,31 Punkten in den Handel, nach 9 751,31 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 9 666,46 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 9 764,77 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 9 698,37 Punkten. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 16.09.2025, einen Stand von 9 195,66 Punkten auf. Der FTSE 100 lag vor einem Jahr, am 16.12.2024, bei 8 262,05 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 17,05 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 9 930,09 Punkte. Bei 7 544,83 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell B&M European Value Retail SA Reg (+ 3,51 Prozent auf 1,69 GBP), easyJet (+ 2,52 Prozent auf 5,09 GBP), Fresnillo (+ 2,45 Prozent auf 29,26 GBP), JD Sports Fashion (+ 2,12 Prozent auf 0,83 GBP) und ConvaTec (+ 2,09 Prozent auf 2,35 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Informa (-2,99 Prozent auf 8,64 GBP), BP (-2,94 Prozent auf 4,25 GBP), BAE Systems (-2,69 Prozent auf 16,48 GBP), Rolls-Royce (-2,24 Prozent auf 10,89 GBP) und Melrose Industries (-1,96 Prozent auf 5,49 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 16 682 545 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie hat im FTSE 100 mit 237,219 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,79 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,75 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at