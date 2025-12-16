3i Aktie
WKN DE: A0MU9Q / ISIN: GB00B1YW4409
|FTSE 100-Marktbericht
|
16.12.2025 15:59:20
Zurückhaltung in London: FTSE 100 am Dienstagnachmittag leichter
Am Dienstag bewegt sich der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE 0,85 Prozent schwächer bei 9 668,22 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 2,770 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 9 751,31 Punkten in den Handel, nach 9 751,31 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 9 666,46 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 9 764,77 Zählern.
Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 9 698,37 Punkten. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 16.09.2025, einen Stand von 9 195,66 Punkten auf. Der FTSE 100 lag vor einem Jahr, am 16.12.2024, bei 8 262,05 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 17,05 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 9 930,09 Punkte. Bei 7 544,83 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell B&M European Value Retail SA Reg (+ 3,51 Prozent auf 1,69 GBP), easyJet (+ 2,52 Prozent auf 5,09 GBP), Fresnillo (+ 2,45 Prozent auf 29,26 GBP), JD Sports Fashion (+ 2,12 Prozent auf 0,83 GBP) und ConvaTec (+ 2,09 Prozent auf 2,35 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Informa (-2,99 Prozent auf 8,64 GBP), BP (-2,94 Prozent auf 4,25 GBP), BAE Systems (-2,69 Prozent auf 16,48 GBP), Rolls-Royce (-2,24 Prozent auf 10,89 GBP) und Melrose Industries (-1,96 Prozent auf 5,49 GBP).
Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 16 682 545 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie hat im FTSE 100 mit 237,219 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,79 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,75 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu ConvaTec PLCmehr Nachrichten
|
15:59
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 am Dienstagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
12:27
|Börse London in Rot: FTSE 100 fällt (finanzen.at)
|
09:29
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 zum Start in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12.12.25
|FTSE 100 aktuell: Anleger lassen FTSE 100 mittags steigen (finanzen.at)
|
12.12.25
|Börse London in Grün: FTSE 100 zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
11.12.25
|Pluszeichen in London: FTSE 100 am Mittag im Aufwind (finanzen.at)
|
11.12.25
|Schwacher Handel: FTSE 100 zum Start in Rot (finanzen.at)
|
08.12.25
|FTSE 100-Titel ConvaTec-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ConvaTec-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu JD Sports Fashion PLC Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|3i plc
|36,40
|2,82%
|AstraZeneca PLC
|153,90
|0,39%
|B&M European Value Retail SA. Reg. shs
|1,84
|6,36%
|BAE Systems plc
|18,99
|-1,38%
|BP plc (British Petrol)
|4,82
|-3,70%
|ConvaTec PLC
|2,60
|1,56%
|Diploma PLC
|60,00
|0,00%
|easyJet plc
|5,85
|3,94%
|Fresnillo PLC
|33,06
|0,00%
|Informa PLC
|9,75
|-1,02%
|JD Sports Fashion PLC Registered Shs
|0,94
|3,30%
|Legal & General plc
|2,90
|6,23%
|Lloyds Banking Group
|1,09
|0,46%
|Melrose Industries PLC Registered Shs
|6,24
|-0,51%
|Rolls-Royce Plc
|12,56
|-1,10%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|9 679,51
|-0,74%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWichtige US-Daten im Fokus: ATX-Anleger zurückhaltend -- DAX auf rotem Terrain -- US-Börsen im Minus -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche wenig bewegt. Am deutschen Markt prägen Verluste das Bild. Die Wall Street tendiert leichter. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.