Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert im Plus

Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,13 Prozent höher bei 5 390,79 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,553 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Euro STOXX 50 0,037 Prozent höher bei 5 385,69 Punkten, nach 5 383,68 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 5 365,97 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 402,69 Punkten lag.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Verluste von 1,64 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 352,16 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 415,45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2024, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 898,78 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 9,62 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5 568,19 Punkten. Bei 4 540,22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Eni (+ 0,62 Prozent auf 15,22 EUR), adidas (+ 0,57 Prozent auf 168,65 EUR), Infineon (+ 0,54 Prozent auf 36,49 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,41 Prozent auf 39,24 EUR) und Bayer (+ 0,35 Prozent auf 28,69 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Intesa Sanpaolo (-3,04 Prozent auf 5,39 EUR), BASF (-1,56 Prozent auf 46,63 EUR), UniCredit (-0,53 Prozent auf 66,21 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,44 Prozent auf 101,00 EUR) und BMW (-0,29 Prozent auf 90,22 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 704 069 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 271,352 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,93 erwartet. Im Index bietet die Nordea Bank Abp Registered-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,27 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at