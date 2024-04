Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels mit Kursplus

Am Abend hielten sich die Börsianer in Europa zurück.

Am Mittwoch beendete der Euro STOXX 50 den Handel nahezu unverändert (plus 0,10 Prozent) bei 4 921,68 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 4,298 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,035 Prozent auf 4 918,73 Punkte an der Kurstafel, nach 4 916,99 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 968,41 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4 898,90 Einheiten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Verlust von 0,952 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 4 986,02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.01.2024, notierte der Euro STOXX 50 bei 4 403,08 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.04.2023, stand der Euro STOXX 50 noch bei 4 367,61 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 9,06 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 380,97 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit adidas (+ 8,64 Prozent auf 220,00 EUR), UniCredit (+ 2,33 Prozent auf 34,43 EUR), Ferrari (+ 1,70 Prozent auf 393,02 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,18 Prozent auf 3,31 EUR) und Allianz (+ 0,93 Prozent auf 261,40 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Infineon (-1,85 Prozent auf 31,50 EUR), Enel (-1,46 Prozent auf 5,78 EUR), SAP SE (-0,95 Prozent auf 168,76 EUR), BMW (-0,47 Prozent auf 105,95 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,46 Prozent auf 409,10 EUR).

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 5 859 679 Aktien gehandelt. Mit 396,499 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,84 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,90 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at