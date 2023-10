Freundlicher Handel in Europa: Zum Handelsstart Pluszeichen im Euro STOXX 50

Der Euro STOXX 50 hält am Morgen an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Am Freitag springt der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX um 0,11 Prozent auf 4 053,74 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,559 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,165 Prozent fester bei 4 056,10 Punkten, nach 4 049,40 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4 068,52 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 4 053,13 Punkten.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der Euro STOXX 50 bereits um 0,702 Prozent zu. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 27.09.2023, mit 4 131,68 Punkten bewertet. Der Euro STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 27.07.2023, bei 4 447,44 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.10.2022, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 3 604,51 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 5,13 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 491,51 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 802,51 Punkte.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell UniCredit (+ 4,63 Prozent auf 23,13 EUR), Bayer (+ 0,86 Prozent auf 41,11 EUR), Eni (+ 0,81 Prozent auf 15,60 EUR), BASF (+ 0,78 Prozent auf 41,51 EUR) und Stellantis (+ 0,63 Prozent auf 17,69 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,23 Prozent auf 56,55 EUR), adidas (-1,09 Prozent auf 164,64 EUR), Infineon (-0,22 Prozent auf 29,31 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,19 Prozent auf 377,40 EUR) und Flutter Entertainment (-0,16 Prozent auf 125,40 GBP).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 368 216 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 339,149 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,05 zu Buche schlagen. Mit 11,86 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

