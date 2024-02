Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX am Nachmittag fester

Am Freitag bewegt sich der SDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,54 Prozent stärker bei 13 901,65 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 112,710 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,297 Prozent auf 13 868,71 Punkte an der Kurstafel, nach 13 827,66 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 13 969,59 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13 868,71 Punkten lag.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang Gewinne von 1,22 Prozent. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 16.01.2024, den Wert von 13 446,16 Punkten. Der SDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 16.11.2023, bei 13 051,33 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.02.2023, wies der SDAX 13 536,59 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 0,582 Prozent. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 067,87 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell HORNBACH (+ 2,72 Prozent auf 67,90 EUR), SFC Energy (+ 2,49 Prozent auf 18,96 EUR), Salzgitter (+ 2,46 Prozent auf 25,84 EUR), Hypoport SE (+ 2,46 Prozent auf 200,20 EUR) und Fielmann (+ 2,30 Prozent auf 44,52 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen pbb (-5,11 Prozent auf 3,67 EUR), Ceconomy St (-1,47 Prozent auf 2,02 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,37 Prozent auf 20,89 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (-1,34 Prozent auf 42,58 EUR) und thyssenkrupp nucera (-1,34 Prozent auf 16,20 EUR) unter Druck.

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der pbb-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 2 038 438 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 11,470 Mrd. Euro weist die TRATON-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Mitglieder

Die Südzucker-Aktie präsentiert mit 4,72 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die pbb-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,03 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

