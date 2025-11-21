Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 1,10 Prozent leichter bei 15 740,11 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 79,560 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 1,16 Prozent leichter bei 15 729,11 Punkten in den Handel, nach 15 914,45 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 15 592,82 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 15 816,20 Punkten verzeichnete.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang ein Minus von 2,51 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.10.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 17 155,74 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 21.08.2025, einen Stand von 17 018,09 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 21.11.2024, den Wert von 13 246,88 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 13,34 Prozent. Bei 18 206,72 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 13 183,63 Zählern.

SDAX-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit Nagarro SE (+ 1,92 Prozent auf 69,10 EUR), grenke (+ 1,88 Prozent auf 14,10 EUR), Grand City Properties (+ 1,48 Prozent auf 11,00 EUR), Südzucker (+ 1,33 Prozent auf 9,51 EUR) und 1&1 (+ 1,17 Prozent auf 21,60 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-8,07 Prozent auf 32,60 EUR), Alzchem Group (-4,89 Prozent auf 128,40 EUR), Mutares (-4,37 Prozent auf 25,15 EUR), SMA Solar (-4,02 Prozent auf 32,92 EUR) und Kontron (-3,22 Prozent auf 22,84 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Verve Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 435 752 Aktien gehandelt. Die Schaeffler-Aktie macht im SDAX mit 6,066 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Blick

Im SDAX weist die Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 2,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mutares-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,21 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at