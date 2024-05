Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Der SDAX befand sich am Abend im Aufwärtstrend.

Letztendlich tendierte der SDAX im XETRA-Handel 1,72 Prozent fester bei 14 772,46 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 117,333 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,508 Prozent auf 14 596,30 Punkte an der Kurstafel, nach 14 522,58 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 14 772,46 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 14 591,07 Punkten.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, wies der SDAX 14 305,69 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 07.02.2024, wies der SDAX einen Stand von 13 697,83 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.05.2023, den Stand von 13 806,33 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 6,88 Prozent nach oben. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 772,46 Punkten. Bei 13 230,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit Schaeffler (+ 13,66 Prozent auf 6,41 EUR), Vitesco Technologies (+ 13,44 Prozent auf 72,15 EUR), Elmos Semiconductor (+ 7,87 Prozent auf 82,20 EUR), ADTRAN (+ 7,86 Prozent auf 5,08 USD) und AUTO1 (+ 7,39 Prozent auf 5,38 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen Salzgitter (-9,36 Prozent auf 22,08 EUR), Fielmann (-1,16 Prozent auf 47,00 EUR), SYNLAB (-1,15 Prozent auf 10,36 EUR), MLP SE (-0,88 Prozent auf 5,60 EUR) und GFT SE (-0,88 Prozent auf 28,25 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SDAX weist die Schaeffler-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 920 726 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die TRATON-Aktie mit 16,250 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Fokus

Die Schaeffler-Aktie präsentiert mit 5,89 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die Schaeffler-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,70 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at