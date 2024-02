Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX letztendlich in Grün

Am Mittwoch ging es im SDAX via XETRA schlussendlich um 0,28 Prozent auf 13 836,06 Punkte aufwärts. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 113,401 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,050 Prozent auf 13 790,45 Punkte an der Kurstafel, nach 13 797,35 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 13 780,59 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13 881,18 Punkten verzeichnete.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der SDAX bereits um 0,555 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, notierte der SDAX bei 13 960,36 Punkten. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2023, wies der SDAX 12 277,17 Punkte auf. Der SDAX wies am letzten Handelstag im Januar, dem 31.01.2023, einen Stand von 13 063,63 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 stieg der Index bereits um 0,108 Prozent. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 067,87 Punkten. Bei 13 230,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit ProSiebenSat1 Media SE (+ 4,30 Prozent auf 6,55 EUR), ATOSS Software (+ 4,08 Prozent auf 255,00 EUR), SCHOTT Pharma (+ 4,05 Prozent auf 36,00 EUR), Dermapharm (+ 3,62 Prozent auf 39,48 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 3,17 Prozent auf 20,34 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen adesso SE (-3,02 Prozent auf 93,10 EUR), KSB SE (-2,67 Prozent auf 584,00 EUR), Dürr (-1,75 Prozent auf 21,32 EUR), 1&1 (-1,50 Prozent auf 18,36 EUR) und MorphoSys (-1,45 Prozent auf 39,40 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Das Handelsvolumen der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 1 934 039 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die TRATON-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 11,290 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Blick

Die TRATON-Aktie präsentiert mit 4,65 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die Schaeffler-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,17 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at