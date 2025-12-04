Optimismus in Frankfurt: Zum Handelsstart Pluszeichen im TecDAX

Der TecDAX knüpft heute an seine Vortagesgewinne an.

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:13 Uhr um 0,86 Prozent fester bei 3 586,84 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 558,003 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,397 Prozent auf 3 570,41 Punkte an der Kurstafel, nach 3 556,30 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 587,17 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 568,60 Zählern.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der TecDAX bereits um 0,205 Prozent. Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 04.11.2025, den Wert von 3 610,86 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.09.2025, lag der TecDAX noch bei 3 623,61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.12.2024, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 512,57 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 4,37 Prozent. 3 994,94 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3 010,36 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit Nordex (+ 2,43 Prozent auf 26,16 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,26 Prozent auf 99,70 EUR), Infineon (+ 2,11 Prozent auf 37,52 EUR), Siltronic (+ 2,10 Prozent auf 50,95 EUR) und Kontron (+ 1,95 Prozent auf 22,96 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil Siemens Healthineers (-0,80 Prozent auf 41,99 EUR), 1&1 (+ 0,00 Prozent auf 24,25 EUR), Drägerwerk (+ 0,15 Prozent auf 68,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,18 Prozent auf 27,25 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 0,19 Prozent auf 43,14 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 463 422 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 236,656 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der TecDAX-Titel

Die TeamViewer-Aktie präsentiert mit 5,43 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

