Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|TecDAX-Kursentwicklung
|
04.12.2025 09:30:06
Optimismus in Frankfurt: Zum Handelsstart Pluszeichen im TecDAX
Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:13 Uhr um 0,86 Prozent fester bei 3 586,84 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 558,003 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,397 Prozent auf 3 570,41 Punkte an der Kurstafel, nach 3 556,30 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 587,17 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 568,60 Zählern.
TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn kletterte der TecDAX bereits um 0,205 Prozent. Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 04.11.2025, den Wert von 3 610,86 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.09.2025, lag der TecDAX noch bei 3 623,61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.12.2024, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 512,57 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 4,37 Prozent. 3 994,94 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3 010,36 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im TecDAX
Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit Nordex (+ 2,43 Prozent auf 26,16 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,26 Prozent auf 99,70 EUR), Infineon (+ 2,11 Prozent auf 37,52 EUR), Siltronic (+ 2,10 Prozent auf 50,95 EUR) und Kontron (+ 1,95 Prozent auf 22,96 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil Siemens Healthineers (-0,80 Prozent auf 41,99 EUR), 1&1 (+ 0,00 Prozent auf 24,25 EUR), Drägerwerk (+ 0,15 Prozent auf 68,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,18 Prozent auf 27,25 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 0,19 Prozent auf 43,14 EUR).
Die teuersten TecDAX-Unternehmen
Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 463 422 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 236,656 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der TecDAX-Titel
Die TeamViewer-Aktie präsentiert mit 5,43 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Elmos Semiconductormehr Nachrichten
|
09:30
|Optimismus in Frankfurt: Zum Handelsstart Pluszeichen im TecDAX (finanzen.at)
|
02.12.25
|EQS-News: Elmos Semiconductor SE auf der CES in Las Vegas: Intelligente Halbleiterlösungen für die Mobilität der Zukunft (EQS Group)
|
02.12.25
|EQS-News: Elmos Semiconductor SE at CES in Las Vegas: Intelligent semiconductor solutions for the mobility of the future (EQS Group)
|
01.12.25
|TecDAX-Titel Elmos Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Elmos Semiconductor von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
28.11.25
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
28.11.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
28.11.25
|Freitagshandel in Frankfurt: SDAX notiert am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
|
28.11.25
|Freitagshandel in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX aktuell (finanzen.at)
Analysen zu Infineon AGmehr Analysen
|01.12.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Infineon Buy
|UBS AG
|27.11.25
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|18.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Infineon Buy
|UBS AG
|27.11.25
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|18.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Infineon Buy
|UBS AG
|27.11.25
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|14.11.25
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.25
|Infineon Buy
|Warburg Research
|01.12.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|1&1 AG
|24,30
|0,21%
|Carl Zeiss Meditec AG
|43,00
|0,23%
|Deutsche Telekom AG
|27,15
|-0,37%
|Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|68,10
|0,89%
|Elmos Semiconductor
|99,90
|2,46%
|freenet AG
|27,86
|-0,21%
|Infineon AG
|37,57
|0,95%
|Kontron
|22,82
|0,97%
|Nordex AG
|26,04
|1,80%
|SAP SE
|210,05
|0,62%
|Siemens Healthineers AG
|42,16
|-0,52%
|Siltronic AG
|50,85
|1,70%
|TeamViewer
|5,61
|1,54%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 583,35
|0,76%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter Hoffnung auf Zinssenkung in den USA: ATX nach Verschnaufpause wieder höher -- DAX legt zu -- Kräftige Kursgewinne in Japan - China-Börsen wenig verändert
Der heimische Aktiennmarkt zeigt sich mit Aufschlägen. Auch der DAX gewinnt im Donnerstagshandel. In Asien notieren die Börsen uneinheitlich.