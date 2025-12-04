Elmos Semiconductor Aktie

Elmos Semiconductor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

TecDAX-Kursentwicklung 04.12.2025 09:30:06

Optimismus in Frankfurt: Zum Handelsstart Pluszeichen im TecDAX

Optimismus in Frankfurt: Zum Handelsstart Pluszeichen im TecDAX

Der TecDAX knüpft heute an seine Vortagesgewinne an.

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:13 Uhr um 0,86 Prozent fester bei 3 586,84 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 558,003 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,397 Prozent auf 3 570,41 Punkte an der Kurstafel, nach 3 556,30 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 587,17 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 568,60 Zählern.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der TecDAX bereits um 0,205 Prozent. Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 04.11.2025, den Wert von 3 610,86 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.09.2025, lag der TecDAX noch bei 3 623,61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.12.2024, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 512,57 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 4,37 Prozent. 3 994,94 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3 010,36 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit Nordex (+ 2,43 Prozent auf 26,16 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,26 Prozent auf 99,70 EUR), Infineon (+ 2,11 Prozent auf 37,52 EUR), Siltronic (+ 2,10 Prozent auf 50,95 EUR) und Kontron (+ 1,95 Prozent auf 22,96 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil Siemens Healthineers (-0,80 Prozent auf 41,99 EUR), 1&1 (+ 0,00 Prozent auf 24,25 EUR), Drägerwerk (+ 0,15 Prozent auf 68,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,18 Prozent auf 27,25 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 0,19 Prozent auf 43,14 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 463 422 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 236,656 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der TecDAX-Titel

Die TeamViewer-Aktie präsentiert mit 5,43 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Elmos Semiconductormehr Nachrichten

Analysen zu Infineon AGmehr Analysen

01.12.25 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.11.25 Infineon Buy UBS AG
27.11.25 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
18.11.25 Infineon Outperform Bernstein Research
18.11.25 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 24,30 0,21% 1&1 AG
Carl Zeiss Meditec AG 43,00 0,23% Carl Zeiss Meditec AG
Deutsche Telekom AG 27,15 -0,37% Deutsche Telekom AG
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 68,10 0,89% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
Elmos Semiconductor 99,90 2,46% Elmos Semiconductor
freenet AG 27,86 -0,21% freenet AG
Infineon AG 37,57 0,95% Infineon AG
Kontron 22,82 0,97% Kontron
Nordex AG 26,04 1,80% Nordex AG
SAP SE 210,05 0,62% SAP SE
Siemens Healthineers AG 42,16 -0,52% Siemens Healthineers AG
Siltronic AG 50,85 1,70% Siltronic AG
TeamViewer 5,61 1,54% TeamViewer

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 3 583,35 0,76%

