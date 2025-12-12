1&1 Aktie
WKN: 554550 / ISIN: DE0005545503
|TecDAX-Performance
|
12.12.2025 15:59:09
Aufschläge in Frankfurt: TecDAX liegt im Plus
Am Freitag verbucht der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,63 Prozent auf 3 584,76 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 559,541 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,174 Prozent auf 3 568,65 Punkte an der Kurstafel, nach 3 562,45 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 587,95 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 563,06 Punkten verzeichnete.
TecDAX auf Jahressicht
Auf Wochensicht fiel der TecDAX bereits um 0,672 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 12.11.2025, wurde der TecDAX mit 3 575,94 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 12.09.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3 564,42 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 12.12.2024, einen Stand von 3 547,58 Punkten auf.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 4,31 Prozent zu Buche. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 994,94 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 010,36 Punkten.
TecDAX-Top-Flop-Aktien
Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit SMA Solar (+ 3,63 Prozent auf 37,68 EUR), Kontron (+ 2,68 Prozent auf 23,00 EUR), HENSOLDT (+ 2,59 Prozent auf 73,15 EUR), IONOS (+ 2,14 Prozent auf 26,20 EUR) und Nemetschek SE (+ 1,73 Prozent auf 93,90 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil AIXTRON SE (-1,95 Prozent auf 17,38 EUR), Sartorius vz (-1,21 Prozent auf 244,50 EUR), Eckert Ziegler (-0,85 Prozent auf 15,17 EUR), 1&1 (-0,84 Prozent auf 23,50 EUR) und QIAGEN (-0,52 Prozent auf 38,41 EUR).
Die teuersten TecDAX-Konzerne
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 793 952 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 240,185 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Fokus
2025 hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,36 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
