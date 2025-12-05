Sartorius vz. Aktie

Index im Blick 05.12.2025 09:29:02

TecDAX aktuell: TecDAX verbucht zum Start des Freitagshandels Abschläge

Das macht der TecDAX.

Am Freitag notiert der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,01 Prozent leichter bei 3 582,00 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 555,628 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,196 Prozent auf 3 589,37 Punkte an der Kurstafel, nach 3 582,34 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 3 593,93 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 577,61 Punkten erreichte.

TecDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der TecDAX bereits um 0,070 Prozent zu. Vor einem Monat, am 05.11.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3 561,97 Punkten. Der TecDAX wurde vor drei Monaten, am 05.09.2025, mit 3 628,21 Punkten bewertet. Der TecDAX wurde vor einem Jahr, am 05.12.2024, mit 3 521,87 Punkten bewertet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 4,23 Prozent. Bei 3 994,94 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. 3 010,36 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit SMA Solar (+ 1,71 Prozent auf 36,94 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,14 Prozent auf 37,36 EUR), Nagarro SE (+ 1,06 Prozent auf 76,35 EUR), 1&1 (+ 0,82 Prozent auf 24,45 EUR) und Infineon (+ 0,79 Prozent auf 36,79 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen HENSOLDT (-2,10 Prozent auf 67,60 EUR), Bechtle (-1,08 Prozent auf 43,80 EUR), Kontron (-0,88 Prozent auf 22,52 EUR), Sartorius vz (-0,86 Prozent auf 255,10 EUR) und CANCOM SE (-0,73 Prozent auf 27,05 EUR) unter Druck.

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 154 300 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 237,965 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Mitglieder auf

Die TeamViewer-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Die freenet-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,45 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu HENSOLDTmehr Nachrichten

Analysen zu Sartorius AG Vz.mehr Analysen

22.10.25 Sartorius vz. Outperform RBC Capital Markets
21.10.25 Sartorius vz. Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.25 Sartorius vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
17.10.25 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
17.10.25 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
