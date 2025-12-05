Sartorius vz. Aktie
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
|Index im Blick
|
05.12.2025 09:29:02
TecDAX aktuell: TecDAX verbucht zum Start des Freitagshandels Abschläge
Am Freitag notiert der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,01 Prozent leichter bei 3 582,00 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 555,628 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,196 Prozent auf 3 589,37 Punkte an der Kurstafel, nach 3 582,34 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 3 593,93 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 577,61 Punkten erreichte.
TecDAX seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht legte der TecDAX bereits um 0,070 Prozent zu. Vor einem Monat, am 05.11.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3 561,97 Punkten. Der TecDAX wurde vor drei Monaten, am 05.09.2025, mit 3 628,21 Punkten bewertet. Der TecDAX wurde vor einem Jahr, am 05.12.2024, mit 3 521,87 Punkten bewertet.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 4,23 Prozent. Bei 3 994,94 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. 3 010,36 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX
Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit SMA Solar (+ 1,71 Prozent auf 36,94 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,14 Prozent auf 37,36 EUR), Nagarro SE (+ 1,06 Prozent auf 76,35 EUR), 1&1 (+ 0,82 Prozent auf 24,45 EUR) und Infineon (+ 0,79 Prozent auf 36,79 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen HENSOLDT (-2,10 Prozent auf 67,60 EUR), Bechtle (-1,08 Prozent auf 43,80 EUR), Kontron (-0,88 Prozent auf 22,52 EUR), Sartorius vz (-0,86 Prozent auf 255,10 EUR) und CANCOM SE (-0,73 Prozent auf 27,05 EUR) unter Druck.
TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 154 300 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 237,965 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die TecDAX-Mitglieder auf
Die TeamViewer-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Die freenet-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,45 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
