TecDAX aktuell: So entwickelt sich der TecDAX am Mittag

Um 12:10 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,59 Prozent stärker bei 3 577,12 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 558,003 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,397 Prozent fester bei 3 570,41 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3 556,30 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 561,95 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 593,82 Einheiten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 0,066 Prozent. Vor einem Monat, am 04.11.2025, stand der TecDAX noch bei 3 610,86 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.09.2025, stand der TecDAX noch bei 3 623,61 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor einem Jahr, am 04.12.2024, bei 3 512,57 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 4,09 Prozent. Bei 3 994,94 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 010,36 Punkten.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell Nagarro SE (+ 4,08 Prozent auf 76,50 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,46 Prozent auf 99,90 EUR), JENOPTIK (+ 2,16 Prozent auf 19,35 EUR), SAP SE (+ 1,94 Prozent auf 210,50 EUR) und SMA Solar (+ 1,83 Prozent auf 35,70 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil United Internet (-1,17 Prozent auf 25,36 EUR), EVOTEC SE (-0,62 Prozent auf 5,48 EUR), Siemens Healthineers (-0,43 Prozent auf 42,15 EUR), Carl Zeiss Meditec (-0,42 Prozent auf 42,88 EUR) und 1&1 (-0,41 Prozent auf 24,15 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 093 091 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 236,656 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der TecDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,43 zu Buche schlagen. Im Index weist die freenet-Aktie mit 7,50 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at