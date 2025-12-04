EVOTEC Aktie

EVOTEC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
TecDAX-Performance im Blick 04.12.2025 12:26:42

TecDAX aktuell: So entwickelt sich der TecDAX am Mittag

TecDAX aktuell: So entwickelt sich der TecDAX am Mittag

Der TecDAX performt am vierten Tag der Woche positiv.

Um 12:10 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,59 Prozent stärker bei 3 577,12 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 558,003 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,397 Prozent fester bei 3 570,41 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3 556,30 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 561,95 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 593,82 Einheiten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 0,066 Prozent. Vor einem Monat, am 04.11.2025, stand der TecDAX noch bei 3 610,86 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.09.2025, stand der TecDAX noch bei 3 623,61 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor einem Jahr, am 04.12.2024, bei 3 512,57 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 4,09 Prozent. Bei 3 994,94 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 010,36 Punkten.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell Nagarro SE (+ 4,08 Prozent auf 76,50 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,46 Prozent auf 99,90 EUR), JENOPTIK (+ 2,16 Prozent auf 19,35 EUR), SAP SE (+ 1,94 Prozent auf 210,50 EUR) und SMA Solar (+ 1,83 Prozent auf 35,70 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil United Internet (-1,17 Prozent auf 25,36 EUR), EVOTEC SE (-0,62 Prozent auf 5,48 EUR), Siemens Healthineers (-0,43 Prozent auf 42,15 EUR), Carl Zeiss Meditec (-0,42 Prozent auf 42,88 EUR) und 1&1 (-0,41 Prozent auf 24,15 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 093 091 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 236,656 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der TecDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,43 zu Buche schlagen. Im Index weist die freenet-Aktie mit 7,50 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu EVOTEC SEmehr Nachrichten