Aufschläge in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX schlussendlich steigen

TecDAX-Kursverlauf 09.12.2025 17:59:03

Am Abend legten Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Letztendlich schloss der TecDAX den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0,08 Prozent) bei 3 584,73 Punkten ab. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 567,932 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,168 Prozent auf 3 575,98 Punkte an der Kurstafel, nach 3 581,98 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 590,80 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 570,87 Einheiten.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wies der TecDAX 3 465,60 Punkte auf. Der TecDAX stand noch vor drei Monaten, am 09.09.2025, bei 3 626,79 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 09.12.2024, einen Stand von 3 537,64 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 4,31 Prozent zu Buche. Bei 3 994,94 Punkten verzeichnete der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 010,36 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit HENSOLDT (+ 5,86 Prozent auf 74,05 EUR), SMA Solar (+ 3,13 Prozent auf 35,58 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,30 Prozent auf 43,62 EUR), TeamViewer (+ 2,25 Prozent auf 5,67 EUR) und Nordex (+ 2,17 Prozent auf 26,38 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen EVOTEC SE (-7,20 Prozent auf 5,10 EUR), Sartorius vz (-1,70 Prozent auf 249,00 EUR), Elmos Semiconductor (-1,18 Prozent auf 100,80 EUR), Deutsche Telekom (-0,89 Prozent auf 26,85 EUR) und 1&1 (-0,84 Prozent auf 23,75 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 6 332 074 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 243,373 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Fokus

Die TeamViewer-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,45 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

