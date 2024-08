Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX liegt im Plus

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Mittwochmittag.

Um 12:10 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,69 Prozent fester bei 3 232,85 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 503,431 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,182 Prozent höher bei 3 216,39 Punkten, nach 3 210,54 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 232,85 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 202,00 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht sank der TecDAX bereits um 0,373 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, mit 3 393,96 Punkten bewertet. Der TecDAX stand noch vor drei Monaten, am 07.05.2024, bei 3 359,21 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 07.08.2023, einen Stand von 3 161,63 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 verlor der Index bereits um 2,76 Prozent. 3 490,44 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 125,18 Punkte.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit SÜSS MicroTec SE (+ 8,06 Prozent auf 55,00 EUR), United Internet (+ 4,18 Prozent auf 17,18 EUR), Energiekontor (+ 4,09 Prozent auf 61,10 EUR), Siltronic (+ 3,58 Prozent auf 72,40 EUR) und Nordex (+ 3,41 Prozent auf 13,66 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil EVOTEC SE (-37,21 Prozent auf 5,23 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,08 Prozent auf 61,45 EUR), Siemens Healthineers (-1,04 Prozent auf 48,30 EUR), ATOSS Software (-0,45 Prozent auf 131,40 EUR) und Eckert Ziegler (-0,20 Prozent auf 40,92 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EVOTEC SE-Aktie. 5 602 829 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 211,393 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,68 erwartet. Die freenet-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,44 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

