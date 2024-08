Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX mittags mit positivem Vorzeichen

Am Donnerstag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,26 Prozent fester bei 3 349,37 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 532,737 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,089 Prozent auf 3 337,74 Punkte an der Kurstafel, nach 3 340,71 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 337,72 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 353,38 Zählern.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 0,210 Prozent. Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 22.07.2024, den Stand von 3 321,12 Punkten. Der TecDAX lag vor drei Monaten, am 22.05.2024, bei 3 452,20 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.08.2023, lag der TecDAX bei 3 098,18 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,745 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 125,18 Zählern erreicht.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell Nordex (+ 1,25 Prozent auf 13,78 EUR), Energiekontor (+ 1,23 Prozent auf 57,50 EUR), Eckert Ziegler (+ 1,14 Prozent auf 44,48 EUR), United Internet (+ 1,13 Prozent auf 18,79 EUR) und Siemens Healthineers (+ 0,94 Prozent auf 51,72 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil AIXTRON SE (-2,39 Prozent auf 18,00 EUR), JENOPTIK (-1,52 Prozent auf 28,56 EUR), SÜSS MicroTec SE (-1,39 Prozent auf 56,70 EUR), Elmos Semiconductor (-1,13 Prozent auf 78,50 EUR) und TeamViewer (-1,02 Prozent auf 12,16 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 016 266 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 228,517 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Werte auf

Im TecDAX weist die 1&1-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,20 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at