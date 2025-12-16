Associated British Foods Aktie
WKN: 920876 / ISIN: GB0006731235
|Associated British Foods-Performance
|
16.12.2025 10:03:58
FTSE 100-Wert Associated British Foods-Aktie: So viel Verlust hätte ein Associated British Foods-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde die Associated British Foods-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 23,00 GBP. Wer vor 5 Jahren 10 000 GBP in die Associated British Foods-Aktie investiert hat, hat nun 434,865 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 15.12.2025 auf 20,89 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 084,33 GBP wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 9,16 Prozent verringert.
Der Associated British Foods-Wert an der Börse wurde auf 14,80 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
