Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht schlussendlich Zuschläge

Am Montag ging es im NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich um 0,99 Prozent auf 17 985,01 Punkte nach oben. Zum Handelsstart stand ein Plus von 1,21 Prozent auf 18 024,24 Punkte an der Kurstafel, nach 17 808,25 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 17 973,09 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 18 124,32 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, bei 17 685,98 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.12.2023, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 16 729,80 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, wurde der NASDAQ 100 mit 12 519,88 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 8,71 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 18 416,73 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 249,19 Punkten.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Tesla (+ 6,25 Prozent auf 173,80 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 4,60 Prozent auf 147,68 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 4,44 Prozent auf 148,48 USD), Adobe (+ 4,35 Prozent auf 513,86 USD) und Pinduoduo (spons ADRs) (+ 4,02 Prozent auf 128,71 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Analog Devices (-2,04 Prozent auf 191,22 USD), eBay (-1,63 Prozent auf 51,35 USD), ON Semiconductor (-1,40 Prozent auf 73,82 USD), Electronic Arts (-1,33 Prozent auf 132,48 USD) und Lululemon Athletica (-1,15 Prozent auf 459,57 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 28 208 671 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 2,841 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Unter den Aktien im Index bietet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,29 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

