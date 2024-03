Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite steigt zum Handelsstart

Am Montag notiert der NASDAQ Composite um 15:59 Uhr via NASDAQ 1,63 Prozent höher bei 16 232,81 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 1,14 Prozent auf 16 154,92 Punkte an der Kurstafel, nach 15 973,17 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 16 154,92 Punkte, das Tageshoch hingegen 16 247,59 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 15 775,65 Punkten auf. Der NASDAQ Composite notierte noch vor drei Monaten, am 18.12.2023, bei 14 905,19 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 11 630,51 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 9,93 Prozent aufwärts. Bei 16 449,70 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Zählern registriert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Alphabet A (ex Google) (+ 7,11 Prozent auf 151,22 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 6,91 Prozent auf 151,99 USD), DXP Enterprises (+ 5,66 Prozent auf 51,32 USD), Sangamo Therapeutics (+ 5,51 Prozent auf 0,82 USD) und Escalon Medical (+ 4,95 Prozent auf 0,21 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Lifetime Brands (-14,97 Prozent auf 8,46 USD), Net 1 Ueps Technologies (-12,83 Prozent auf 3,26 USD), Agenus (-8,06 Prozent auf 0,50 USD), MicroStrategy (-7,82 Prozent auf 1 643,00 USD) und Logitech (-7,36 Prozent auf 78,04 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 7 444 378 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 2,841 Bio. Euro heraus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Bed Bath Beyond-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 14,17 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

