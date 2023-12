Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 verbucht schlussendlich Zuschläge

Am Montag wagten sich die Anleger in Paris aus der Reserve.

Am Montag notierte der CAC 40 via Euronext zum Handelsschluss 0,33 Prozent fester bei 7 551,53 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,352 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,102 Prozent auf 7 534,23 Punkte an der Kurstafel, nach 7 526,55 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7 527,58 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 7 559,95 Einheiten.

So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, bei 7 045,04 Punkten. Der CAC 40 lag vor drei Monaten, am 11.09.2023, bei 7 278,27 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 09.12.2022, bei 6 677,64 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 14,51 Prozent aufwärts. Bei 7 581,26 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 518,21 Zählern erreicht.

Welche CAC 40-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 9 651 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 369,114 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Blick

Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 2,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,87 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at