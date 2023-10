Freundlicher Handel in Wien: ATX beginnt Montagshandel im Plus

Das macht das Börsenbarometer in Wien morgens.

Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,91 Prozent stärker bei 3 048,30 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 104,924 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,015 Prozent tiefer bei 3 020,28 Punkten in den Montagshandel, nach 3 020,72 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 3 020,28 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 048,67 Zähler.

ATX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, wurde der ATX mit 3 168,13 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, stand der ATX bei 3 214,55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 28.10.2022, bei 2 932,56 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 sank der Index bereits um 3,53 Prozent. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 3 560,30 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 006,71 Punkten.

Heutige Tops und Flops im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit DO (+ 6,45 Prozent auf 115,60 EUR), Erste Group Bank (+ 1,47 Prozent auf 33,15 EUR), BAWAG (+ 1,43 Prozent auf 41,22 EUR), Verbund (+ 1,21 Prozent auf 83,80 EUR) und Andritz (+ 1,19 Prozent auf 42,60 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen UNIQA Insurance (-0,13 Prozent auf 7,48 EUR), OMV (+ 0,00 Prozent auf 40,13 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,17 Prozent auf 23,48 EUR), IMMOFINANZ (+ 0,32 Prozent auf 18,70 EUR) und voestalpine (+ 0,35 Prozent auf 23,22 EUR).

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 32 267 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 28,766 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Werte

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert mit 2,12 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die BAWAG-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,55 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

