Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime klettert mittags

Am Freitag tendiert der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0,15 Prozent stärker bei 1 563,14 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,012 Prozent leichter bei 1 560,67 Punkten in den Handel, nach 1 560,85 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX Prime betrug 1 557,66 Punkte, das Tageshoch hingegen 1 569,11 Zähler.

ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang Verluste von 2,15 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.09.2023, notierte der ATX Prime bei 1 607,78 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2023, erreichte der ATX Prime einen Stand von 1 571,77 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.10.2022, wurde der ATX Prime auf 1 405,09 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2023 bereits um 1,30 Prozent nach unten. Bei 1 789,53 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 530,67 Punkten markiert.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit BAWAG (+ 1,63 Prozent auf 44,84 EUR), Erste Group Bank (+ 1,46 Prozent auf 32,66 EUR), S IMMO (+ 1,24 Prozent auf 13,10 EUR), Wienerberger (+ 1,20 Prozent auf 23,68 EUR) und voestalpine (+ 1,12 Prozent auf 25,24 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen FACC (-6,80 Prozent auf 5,62 EUR), Polytec (-3,51 Prozent auf 3,85 EUR), AMAG (-2,04 Prozent auf 28,80 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,72 Prozent auf 9,14 EUR) und DO (-1,34 Prozent auf 103,40 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Im ATX Prime sticht die UNIQA Insurance-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 122 340 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX Prime mit 25,830 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick

Im ATX Prime hat die Kapsch TrafficCom-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 1,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,86 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

