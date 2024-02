Freundlicher Handel in Zürich: SLI bewegt sich zum Start des Dienstagshandels im Plus

Um 09:12 Uhr legt der SLI im SIX-Handel um 0,31 Prozent auf 1 812,01 Punkte zu. In den Handel ging der SLI 0,442 Prozent höher bei 1 814,46 Punkten, nach 1 806,48 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 1 811,19 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 1 814,75 Punkten.

SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, stand der SLI bei 1 763,66 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 06.11.2023, bei 1 664,53 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 06.02.2023, den Stand von 1 787,38 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 2,75 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 1 829,64 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Zählern erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Schindler (+ 1,92 Prozent auf 217,60 CHF), Swiss Re (+ 1,85 Prozent auf 101,90 CHF), Richemont (+ 0,89 Prozent auf 129,75 CHF), Zurich Insurance (+ 0,79 Prozent auf 444,20 CHF) und Lonza (+ 0,72 Prozent auf 447,50 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil UBS (-2,49 Prozent auf 25,06 CHF), Sonova (-2,40 Prozent auf 272,20 CHF), ams (-0,93 Prozent auf 2,02 CHF), Julius Bär (-0,13 Prozent auf 47,94 CHF) und Swisscom (-0,08 Prozent auf 505,60 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 944 564 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SLI mit 272,756 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,82 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,50 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

