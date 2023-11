Freundlicher Handel in Zürich: SLI nachmittags mit Zuschlägen

Am Donnerstag gewinnt der SLI um 15:42 Uhr via SIX 0,94 Prozent auf 1 682,26 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,103 Prozent auf 1 668,31 Punkte an der Kurstafel, nach 1 666,60 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 1 684,24 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 666,31 Punkten verzeichnete.

SLI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 0,597 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 09.10.2023, betrug der SLI-Kurs 1 688,81 Punkte. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 09.08.2023, den Stand von 1 751,29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.11.2022, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 654,41 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2023 bereits um 0,071 Prozent zu. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 1 810,36 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 599,02 Zählern verzeichnet.

Die Tops und Flops im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 3,96 Prozent auf 32,53 CHF), VAT (+ 3,29 Prozent auf 357,60 CHF), Partners Group (+ 2,63 Prozent auf 1 055,50 CHF), Lonza (+ 2,42 Prozent auf 342,50 CHF) und Geberit (+ 2,24 Prozent auf 465,80 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Swatch (I) (-1,10 Prozent auf 241,70 CHF), Zurich Insurance (-0,65 Prozent auf 430,80 CHF), Swiss Re (-0,51 Prozent auf 98,20 CHF), Novartis (-0,28 Prozent auf 84,64 CHF) und ams (-0,06 Prozent auf 3,22 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 2 776 068 Aktien gehandelt. Im SLI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 267,650 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Julius Bär-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die höchste Dividendenrendite fällt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,28 Prozent bei der Swiss Re-Aktie an.

Redaktion finanzen.at