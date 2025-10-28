ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|SLI-Kursentwicklung
|
28.10.2025 17:59:30
Handel in Zürich: SLI legt zum Ende des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein
Am Dienstag ging es im SLI via SIX zum Handelsende um 1,09 Prozent auf 2 018,62 Punkte abwärts. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,409 Prozent auf 2 032,49 Punkte an der Kurstafel, nach 2 040,84 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 2 017,28 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 035,94 Punkten lag.
So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bewegte sich der SLI bei 1 956,41 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.07.2025, lag der SLI noch bei 1 986,50 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 28.10.2024, den Stand von 1 996,81 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 5,05 Prozent aufwärts. Bei 2 146,62 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1 721,32 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Tops und Flops im SLI aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Holcim (+ 0,94 Prozent auf 71,22 CHF), Swatch (I) (+ 0,61 Prozent auf 173,00 CHF), UBS (+ 0,59 Prozent auf 30,92 CHF), Richemont (+ 0,31 Prozent auf 161,85 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,27 Prozent auf 59,64 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Sika (-5,91 Prozent auf 158,55 CHF), Novartis (-4,16 Prozent auf 98,87 CHF), Roche (-2,36 Prozent auf 261,10 CHF), Straumann (-2,15 Prozent auf 87,56 CHF) und Temenos (-2,12 Prozent auf 62,20 CHF).
SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 872 370 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 229,952 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Fokus
Unter den SLI-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie mit 10,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,13 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
