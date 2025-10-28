Handel in Zürich: SLI legt zum Ende des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein

So performte der SLI am Dienstag zum Handelsschluss.

Am Dienstag ging es im SLI via SIX zum Handelsende um 1,09 Prozent auf 2 018,62 Punkte abwärts. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,409 Prozent auf 2 032,49 Punkte an der Kurstafel, nach 2 040,84 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 2 017,28 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 035,94 Punkten lag.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bewegte sich der SLI bei 1 956,41 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.07.2025, lag der SLI noch bei 1 986,50 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 28.10.2024, den Stand von 1 996,81 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 5,05 Prozent aufwärts. Bei 2 146,62 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1 721,32 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im SLI aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Holcim (+ 0,94 Prozent auf 71,22 CHF), Swatch (I) (+ 0,61 Prozent auf 173,00 CHF), UBS (+ 0,59 Prozent auf 30,92 CHF), Richemont (+ 0,31 Prozent auf 161,85 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,27 Prozent auf 59,64 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Sika (-5,91 Prozent auf 158,55 CHF), Novartis (-4,16 Prozent auf 98,87 CHF), Roche (-2,36 Prozent auf 261,10 CHF), Straumann (-2,15 Prozent auf 87,56 CHF) und Temenos (-2,12 Prozent auf 62,20 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 872 370 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 229,952 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Fokus

Unter den SLI-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie mit 10,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,13 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

