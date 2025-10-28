Handel in Zürich: SMI leichter

Der SMI notiert im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 1,02 Prozent tiefer bei 12 399,21 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,460 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,548 Prozent auf 12 458,95 Punkte an der Kurstafel, nach 12 527,59 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Dienstag bei 12 360,98 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 12 480,55 Punkten erreichte.

SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bei 11 929,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.07.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 914,95 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 28.10.2024, einen Stand von 12 237,97 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 6,67 Prozent. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 13 199,05 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 10 699,66 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit UBS (+ 1,17 Prozent auf 31,10 CHF), Holcim (+ 0,88 Prozent auf 71,18 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,07 Prozent auf 59,52 CHF), Richemont (+ 0,06 Prozent auf 161,45 CHF) und Zurich Insurance (-0,07 Prozent auf 573,60 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Sika (-4,51 Prozent auf 160,90 CHF), Novartis (-3,79 Prozent auf 99,25 CHF), Sonova (-1,80 Prozent auf 224,30 CHF), Roche (-1,38 Prozent auf 263,70 CHF) und Swiss Re (-1,19 Prozent auf 148,85 CHF) unter Druck.

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SMI weist die Novartis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 2 698 536 Aktien gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 229,952 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 11,40 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Unter den Aktien im Index weist die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,13 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

