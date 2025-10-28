Sonova Aktie

Sonova für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 893484 / ISIN: CH0012549785

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Kursverlauf 28.10.2025 15:59:39

Handel in Zürich: SMI leichter

Handel in Zürich: SMI leichter

Der SMI notiert am Dienstag im negativen Bereich.

Der SMI notiert im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 1,02 Prozent tiefer bei 12 399,21 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,460 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,548 Prozent auf 12 458,95 Punkte an der Kurstafel, nach 12 527,59 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Dienstag bei 12 360,98 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 12 480,55 Punkten erreichte.

SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bei 11 929,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.07.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 914,95 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 28.10.2024, einen Stand von 12 237,97 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 6,67 Prozent. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 13 199,05 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 10 699,66 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit UBS (+ 1,17 Prozent auf 31,10 CHF), Holcim (+ 0,88 Prozent auf 71,18 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,07 Prozent auf 59,52 CHF), Richemont (+ 0,06 Prozent auf 161,45 CHF) und Zurich Insurance (-0,07 Prozent auf 573,60 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Sika (-4,51 Prozent auf 160,90 CHF), Novartis (-3,79 Prozent auf 99,25 CHF), Sonova (-1,80 Prozent auf 224,30 CHF), Roche (-1,38 Prozent auf 263,70 CHF) und Swiss Re (-1,19 Prozent auf 148,85 CHF) unter Druck.

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SMI weist die Novartis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 2 698 536 Aktien gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 229,952 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 11,40 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Unter den Aktien im Index weist die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,13 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Alle SMI-Werte
Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Swiss Re AGmehr Nachrichten

Analysen zu Swiss Re AGmehr Analysen

27.10.25 Swiss Re Underweight Barclays Capital
21.10.25 Swiss Re Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.10.25 Swiss Re Hold Jefferies & Company Inc.
13.10.25 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
08.10.25 Swiss Re Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 64,48 0,69% ABB (Asea Brown Boveri)
Holcim AG 77,44 0,52% Holcim AG
Novartis AG 105,65 -0,89% Novartis AG
Richemont 173,70 -0,06% Richemont
Roche AG (Genussschein) 261,70 0,50% Roche AG (Genussschein)
Sika AG 167,95 -1,98% Sika AG
Sonova AG 238,90 -0,91% Sonova AG
Swiss Re AG 161,30 -0,34% Swiss Re AG
UBS 32,92 0,24% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 612,20 -0,94% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SMI 12 301,21 -0,10%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach EZB-Zinsentscheid: ATX zum Handelsende im Plus -- DAX letztlich wenig bewegt -- Wall Street schließen im Minus -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendierte. An der Wall Street ging es abwärts. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen