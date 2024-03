Freundlicher Handel in Zürich: SMI steigt am Mittag

Am Mittwoch verbucht der SMI um 12:08 Uhr via SIX Gewinne in Höhe von 0,16 Prozent auf 11 781,38 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,291 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,040 Prozent auf 11 757,38 Punkte an der Kurstafel, nach 11 762,05 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 11 735,91 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 11 784,69 Einheiten.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gewann der SMI bereits um 1,26 Prozent. Der SMI lag noch vor einem Monat, am 13.02.2024, bei 11 142,79 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.12.2023, wies der SMI einen Wert von 11 188,91 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.03.2023, stand der SMI noch bei 10 632,05 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 5,47 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 11 784,69 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 11 064,90 Punkten.

SMI-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Lonza (+ 1,68 Prozent auf 466,20 CHF), Logitech (+ 1,55 Prozent auf 82,34 CHF), Nestlé (+ 0,87 Prozent auf 95,09 CHF), Swiss Re (+ 0,81 Prozent auf 111,40 CHF) und Richemont (+ 0,58 Prozent auf 147,10 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Geberit (-3,24 Prozent auf 520,20 CHF), Sika (-0,49 Prozent auf 263,50 CHF), Roche (-0,45 Prozent auf 243,65 CHF), Kühne + Nagel International (-0,40 Prozent auf 246,90 CHF) und Givaudan (-0,23 Prozent auf 3 967,00 CHF) unter Druck.

SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 1 502 006 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 256,424 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

SMI-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,79 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at